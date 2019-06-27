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Памела Андерсон обвинила футболиста Рами в домашнем насилии 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон, состоявшая в отношениях с французским футболистом Адилем Рами, рассказала о поведении бывшего бойфренда.
«Иногда он очень жестоко обращался со мной. Прошлым летом он потянул меня за волосы, потому что я оставила его самого в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето стало худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я вынуждена была пойти в больницу, потому что мне было очень больно. Он не уважает женщин, а тот факт, что он является лицом организации, которая борется с домашним насилием во Франции, был только прикрытием для него», — цитирует Андерсон RMC Sport.
В 2018 году после выхода в финал чемпионата мира Адиль Рами сделал предложение Памеле Андерсон, на которое она ответила отказом.
Ранее сообщалось, как идёт расследование убийства жены экс-хоккеиста Соколова.
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