Кокорин обратился к фанатам из СИЗО

«Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», — приводит РИА «Новости» слова Кокорина.

Футболист написал, что каждый человек может сделать ошибку, и главное — «это сделать правильные выводы и не сдаваться».

Кокорин рассказал, что продолжает тренироваться, несмотря на травму колена, и поблагодарил «Зенит» за медицинскую поддержку и отношение к игрокам.