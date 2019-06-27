Кокорин обратился к фанатам из СИЗО 

Осужденный за хулиганство футболист «Зенита» Александр Кокорин написал письмо болельщикам.
«Спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей», — приводит РИА «Новости» слова Кокорина.
Футболист написал, что каждый человек может сделать ошибку, и главное — «это сделать правильные выводы и не сдаваться».
Кокорин рассказал, что продолжает тренироваться, несмотря на травму колена, и поблагодарил «Зенит» за медицинскую поддержку и отношение к игрокам.
13 июня Мосгорсуд приговорил Александра и Кирилла Кокориных к полутора годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам колонии общего режима. Футболисты признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью, побоях и хулиганстве.