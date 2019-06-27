«Валенсия» подпишет Черышева по скидке

Руководство испанской "Валенсии" планирует подписать форварда "Вильярреала" Дениса Черышева , сообщает Marca.

Весь сезон-2018/19 россиянин провел в составе "летучих мышей" на правах аренды. В соглашении была прописана опция выкупа игрока в €7 млн Однако "Валенсия" не захотела воспользоваться приоритетным правом выкупа Черышева.

В итоге "оранжевые" смогли уговорить "Вильярреал" отдать нападающего по сниженной цене. Дело в том, что клуб не заинтересован в футболисте.

В завершившемся сезоне Черышев принял участие в 41 матче в аренде "Валенсии", став автором четырех голов и пяти результативных передач.

По оценке Transfermarkt, потенциальные покупатели могут отдать за игрока €7 млн Ранее сообщалось, что отец Черышева прокомментировал дальнейшую игровую карьеру сына.