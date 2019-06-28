Бывший футболист «Рубина» и «Зенита» Домингес завершил карьеру

Футболист, которому 10 июня исполнилось 38 лет, с лета 2018 года был без команды. Последним клубом аргентинского нападающего стал "Райо Вальекано".

"Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом, в прошлом году в "Райо Вальекано" мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге (высший дивизион чемпионата Испании — прим. ТАСС), но слово не сдержали. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что уже пора", — сказал Домингес.

Аргентинец выступал за "Рубин" с 2004 по 2007 год, после чего перешел в "Зенит", откуда через два года вернулся обратно в казанский клуб. Также он играл в аргентинском "Ривер Плейте", испанской "Валенсии" и греческом "Олимпиакосе". За российские команды Домингес провел 157 матчей, забил 48 мячей и сделал 36 голевых передач. Он дважды выиграл чемпионат России (2007, 2009) и один раз — Суперкубок России (2008).