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СМИ: футболист «Арсенала» Обамеянг готов перейти в «Манчестер Юнайтед» 

ТАСС + ещё 8 6 часов назад
Фото: Reuters
Нападающий английского футбольного клуба "Арсенал" габонец Пьер-Эмерик Обамеянг выразил желание перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.
Отмечается, что руководство "Манчестера" рассматривает форварда как замену бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку, который летом может перейти в итальянский "Интер". Также в услугах 30-летнего Обамеянга заинтересованы китайские клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай Шанган". По данным Transermarkt, стоимость игрока оценивается в €70 млн Обамеянг провел за "Арсенал" в прошедшем сезоне 51 матч в разных турнирах, в которых отметился 31 голом и 8 передачами. Футболист также выступал за итальянский "Милан", французский "Сент-Этьен" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), на правах аренды играл за французские команды "Дижон" и "Лилль", а также "Монако". В составе "Сент-Этьена" он становился обладателем Кубка французской лиги, вместе с "Боруссией" дважды выигрывал Суперкубок Германии и один раз — Кубок Германии.
За сборную Габона футболист играет с 2009 года, всего он провел 51 встречу, в которых забил 20 голов.
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Футбол , Манчестер Юнайтед , Арсенал , Газета.Ru
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