СМИ: футболист «Арсенала» Обамеянг готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Отмечается, что руководство "Манчестера" рассматривает форварда как замену бельгийскому нападающему Ромелу Лукаку, который летом может перейти в итальянский "Интер". Также в услугах 30-летнего Обамеянга заинтересованы китайские клубы "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай Шанган". По данным Transermarkt, стоимость игрока оценивается в €70 млн Обамеянг провел за "Арсенал" в прошедшем сезоне 51 матч в разных турнирах, в которых отметился 31 голом и 8 передачами. Футболист также выступал за итальянский "Милан", французский "Сент-Этьен" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), на правах аренды играл за французские команды "Дижон" и "Лилль", а также "Монако". В составе "Сент-Этьена" он становился обладателем Кубка французской лиги, вместе с "Боруссией" дважды выигрывал Суперкубок Германии и один раз — Кубок Германии.

За сборную Габона футболист играет с 2009 года, всего он провел 51 встречу, в которых забил 20 голов.