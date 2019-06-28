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Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) приняла решение отправить всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ФСИН Валерия Максименко.
«Директором Службы принято решение направить всех четверых осуждённых в одну колонию, если они сами не будут возражать», — сказал он.
Ранее Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.
Как отмечали в ФСИН, Кокорин и Мамаев, приговорённые к 18 и 17 месяцам тюремного заключения, вероятно, будут этапированы в колонию поездом.
8 мая суд вынес приговор спортсменам. Он приговорил Кокорина и его брата к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
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