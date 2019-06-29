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Суарес рассказал об обидах Месси 

Газета.Ru + ещё 17 52 минуты назад
Фото: Reuters
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал слухи о том, что его одноклубник и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси якобы лично решает, кто останется в стане сине-гранатовых, а кто нет. Слова футболиста передает Sport.24.ru.
По информации источников, аргентинца это обижает.
"Лео не говорит ни слова в "Барсе" ни о тренере, ни об игроках. Мне кажется, что в сборной Аргентины то же самое. Да, бывало, что тренеры спрашивали его о чем-то, но он всегда отвечал: "Не спрашивайте меня ни о чем, принимайте решение самостоятельно". Мы с ним много говорим об этом. Конечно, это обижает его как человека. Вообще, он гордится тем, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он продолжит идти, пока не выиграет что-то", — передает слова уругвайского нападающего Goal.
Ранее Месси рассказал о впечатлениях от победы в четвертьфинале Кубка Америки над национальной командой Венесуэлы.
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Футбол , Лионель Месси , Луис Суарес
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