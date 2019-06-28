Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о госпитализации первого вице-президента организации Никиты Симоняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее появилась информация, что 92-летний Симонян госпитализирован в одну из московских больниц. Отмечалось, что бывший нападающий московского "Спартака" и сборной СССР сам обратился ко врачам, после осмотра медики решили оставить его в больнице.
"Первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет", — сообщили в пресс-службе РФС.