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РФС опроверг информацию о госпитализации Симоняна 

ТАСС + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский футбольный союз (РФС) опроверг информацию о госпитализации первого вице-президента организации Никиты Симоняна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее появилась информация, что 92-летний Симонян госпитализирован в одну из московских больниц. Отмечалось, что бывший нападающий московского "Спартака" и сборной СССР сам обратился ко врачам, после осмотра медики решили оставить его в больнице.
"Первый вице-президент РФС Никита Павлович Симонян сегодня находился на плановом обследовании в одной из московских больниц и уже вернулся домой. О его госпитализации речи не идет", — сообщили в пресс-службе РФС.
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Футбол , Никита Симонян , Спартак , РФС
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