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«Милан» отреагировал на исключение из еврокубков 

Газета.Ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Reuters
"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".
"Хотя мы огорчены, что болельщики не смогут увидеть команду в европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает правила финансового фэйр-плей. Клуб подтверждает, что у него нет другого выбора кроме того, как принять санкции, поскольку он стремится полностью соблюдать правила", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
В команде считают, что отстранение станет стимулом для клуба, чтобы в будущем соответствовать правилам фэйр-плей.
Ранее Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.
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