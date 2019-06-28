«Милан» отреагировал на исключение из еврокубков

"Милан" согласился с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне отстранить клуб от выступления в еврокубках в сезоне-2019/20 из-за нарушения финансового фэйр-плей, передает РИА "Новости".

"Хотя мы огорчены, что болельщики не смогут увидеть команду в европейском турнире в следующем сезоне, клуб признает и уважает правила финансового фэйр-плей. Клуб подтверждает, что у него нет другого выбора кроме того, как принять санкции, поскольку он стремится полностью соблюдать правила", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

В команде считают, что отстранение станет стимулом для клуба, чтобы в будущем соответствовать правилам фэйр-плей.

Ранее Спортивный арбитражный суд отметил, что нарушения происходили с 2015 по 2018 год.