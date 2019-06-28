Мамаева захотели отправить в хозобслугу

Отмечается, что право остаться в СИЗО, занимаясь хозосблуживанием есть у всех заключённых, зарекомендовавших себя с хорошей стороны.

"Исходя из того, что Мамаев в Бутырской тюрьме проявил себя исключительно с положительной стороны, ничего не нарушал, поощрен руководством СИЗО, если бы он отбывал наказание в Бутырском СИЗО, ему бы дали блестящую характеристику, на пять баллов, потому что он это заслужил", — заявил Максименко.

При этом замглавы ФСИН отметил, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина по решению директора Федеральной службы есть вариант отправиться отбывать наказание в одну колонию, поскольку «их не считают преступным сообществом или преступной группировкой, членов которой необходимо разлучить».

«Я считаю, это люди, которые оступились — да, они совершили преступление, раз они осуждены судом, а проще говоря, они надебоширили», — заявил Максименко.

По его словам, осуждённые спортсмены смогут сразу же подать прошение об условно-досрочном освобождении, однако решение по ходатайству может быть принято не раньше, чем через полгода.

«В принципе, характеристику дает начальник колонии — а что может сказать начальник колонии (для вновь прибывшего)?", — пояснил Максименко.