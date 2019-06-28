Мамаева захотели отправить в хозобслугу 

Российский футболист Павел Мамаев, осуждённый за хулиганство и нанесение побоев жителям столицы и ожидающий этапа в колонию, может остаться в следственном изоляторе в качестве хозобслуги, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко. По его словам, спортсмену необходимо подать соответствующее заявление.
Отмечается, что право остаться в СИЗО, занимаясь хозосблуживанием есть у всех заключённых, зарекомендовавших себя с хорошей стороны.
"Исходя из того, что Мамаев в Бутырской тюрьме проявил себя исключительно с положительной стороны, ничего не нарушал, поощрен руководством СИЗО, если бы он отбывал наказание в Бутырском СИЗО, ему бы дали блестящую характеристику, на пять баллов, потому что он это заслужил", — заявил Максименко.
При этом замглавы ФСИН отметил, что у Павла Мамаева и Александра Кокорина по решению директора Федеральной службы есть вариант отправиться отбывать наказание в одну колонию, поскольку «их не считают преступным сообществом или преступной группировкой, членов которой необходимо разлучить».
«Я считаю, это люди, которые оступились — да, они совершили преступление, раз они осуждены судом, а проще говоря, они надебоширили», — заявил Максименко.
По его словам, осуждённые спортсмены смогут сразу же подать прошение об условно-досрочном освобождении, однако решение по ходатайству может быть принято не раньше, чем через полгода.
«В принципе, характеристику дает начальник колонии — а что может сказать начальник колонии (для вновь прибывшего)?", — пояснил Максименко.
8 мая суд признал Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже футболисты оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.