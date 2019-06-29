Черчесов оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил вероятность возвращения в команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева . Слова 55-летнего специалиста приводит YouTube-канал армейского клуба.

«Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог. На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем. Наша задача сейчас — пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться», — заявил Черчесов в ответ на вопрос о том, действительно ли он просил вратаря не менять номер телефона.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной в октябре 2018 года. Вместе со сборной голкипер дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В матче 1/8 финала спасение вратаря в серии пенальти с испанцами вывело национальную команду в следующую стадию турнира.

Всего за сборную Акинфеев провел 111 матчей. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008. На клубном уровне голкипер выступает за ЦСКА на протяжении всей карьеры.