Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Видео опубликовала пресс-служба "Ахмата" на Youtube-канале грозненского клуба.

"В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", — сказал Глушаков.

Напомним, что 32-летний Глушаков заключил с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Ахмату" бесплатно.