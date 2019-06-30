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Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата» 

Soccer News + ещё 21 2 часа назад
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков станцевал перед тренировкой своего нового клуба "Ахмата".
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Видео опубликовала пресс-служба "Ахмата" на Youtube-канале грозненского клуба.
"В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", — сказал Глушаков.
Напомним, что 32-летний Глушаков заключил с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Ахмату" бесплатно.
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Футбол , Видео , Денис Глушаков , Спартак
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