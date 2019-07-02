Неймар может не приехать на сбор ПСЖ

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Футболист планирует устроить забастовку и не приехать в расположение ПСЖ на первый сбор. Вероятно, это позволит ему перейти в «Барселону», с которой бразилец уже согласовал контракт сроком на пять лет, сообщает Sports.es.