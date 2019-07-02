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Неймар может не приехать на сбор ПСЖ 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com
Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готов покинуть клуб в текущее трансферное окно.
Футболист планирует устроить забастовку и не приехать в расположение ПСЖ на первый сбор. Вероятно, это позволит ему перейти в «Барселону», с которой бразилец уже согласовал контракт сроком на пять лет, сообщает Sports.es.
Как писал News.ru ранее, футбольный клуб «Барселона» готов расстаться с тремя игроками в случае возвращения Неймара. Уйти из команды могут 32-летний полузащитник Артуро Видаль, 22-летний хавбек Артур Рамос и 22-летний нападающий Малком Силва.
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