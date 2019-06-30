Кокорин назвал главные тюремные книги

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал книги, которые он считает главными в заключении. Его слова приводит телеканал «Дождь».

Кокорин рассказал, что адвокат посоветовал ему прочитать биографию Ходорковского, но, по словам футболиста, он не понял, кто в книге является положительным персонажем. «Вообще я читать не люблю. В тюрьме главные книги — уголовный кодекс и Библия, вот их я перечитываю», — заявил он.

Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.