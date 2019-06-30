Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин назвал главные тюремные книги 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин назвал книги, которые он считает главными в заключении. Его слова приводит телеканал «Дождь».
Кокорин рассказал, что адвокат посоветовал ему прочитать биографию Ходорковского, но, по словам футболиста, он не понял, кто в книге является положительным персонажем. «Вообще я читать не люблю. В тюрьме главные книги — уголовный кодекс и Библия, вот их я перечитываю», — заявил он.
13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты будут направлены в одну колонию для отбытия наказания.
Оба футболиста находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
Последние новости
В Кремле рассказали о жестком и откровенном разговоре Путина и Мэй В Крыму отреагировали на исчезновение авиабилетов на полуостров Раскрыты «предсмертные» ощущения людей
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владимир Кличко ответил на вопрос о возвращении в бокс1
Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер2
Глушаков станцевал лезгинку4
Федун раскрыл трансферные планы «Спартака»1
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в Австрии2
Видео
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение