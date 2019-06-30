Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере

Футболистка женской сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания в озере Комо в Италии, сообщает "РЕН ТВ".

Об этом стало известно 30 июня из сообщения клуба Young Boys, за который она выступала.

Футболистка плавала в озере, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Ее одноклубник, вместе с которым они отдыхали, не смог ее найти и забил тревогу.

Спасатели, которые прибыли на место, и водолазы обыскали озеро, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.

Ранее сообщалось, что девушка-арбитр вытащила платок вместо желтой карточки.