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Футболистка сборной Швейцарии пропала в озере 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Футболистка женской сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания в озере Комо в Италии, сообщает "РЕН ТВ".
Об этом стало известно 30 июня из сообщения клуба Young Boys, за который она выступала.
Футболистка плавала в озере, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Ее одноклубник, вместе с которым они отдыхали, не смог ее найти и забил тревогу.
Спасатели, которые прибыли на место, и водолазы обыскали озеро, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.
Ранее сообщалось, что девушка-арбитр вытащила платок вместо желтой карточки.
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