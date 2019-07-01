«Рубин» вновь поменял логотип

Смена изображения стала четвертой за последние семь лет.

Казанцы поменяли наклон головы татарского мифического существа Зиланта, а также добавили ему линию выступающего лба. Также подверглось изменениям и туловище дракона — теперь оно вписано в круг, напоминая футбольный мяч в момент создания клуба в 1958 году.

Кроме того, из фирменного шрифта "Рубина" были удалены лишние изломы. Основной цвет логотипа также тематический — рубиновый.