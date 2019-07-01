Казанский "Рубин" вновь поменял логотип команды, сообщает "Спорт-экспресс".
Смена изображения стала четвертой за последние семь лет.
Казанцы поменяли наклон головы татарского мифического существа Зиланта, а также добавили ему линию выступающего лба. Также подверглось изменениям и туловище дракона — теперь оно вписано в круг, напоминая футбольный мяч в момент создания клуба в 1958 году.
Обновленный логотип ФК «Рубин» ❤💚
Подробнее 👉🏻 https://t.co/jQy5FQr5IR pic.twitter.com/fuNPgPmClc— «Рубин» Казань (@fcrk) 1 июля 2019 г.
Кроме того, из фирменного шрифта "Рубина" были удалены лишние изломы. Основной цвет логотипа также тематический — рубиновый.
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