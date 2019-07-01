Знаменитая футболистка пропала посреди озера Комо

Швейцарская футболистка Флориана Исмаили пропала посреди озера Комо в Италии, сообщает Blick.

По информации издания, вчера 24-летняя футболистка клуба «Янг Бойз» и сборной Швейцарии плавала по Комо на лодке вместе с подругой. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, но не всплыла.

Поисковая операция стартовала в тот же день. В ней был задействован вертолет. Сегодня в ней участвует робот. С его помощью будет обследовано дно. Глубина в том месте составляет около 100 метров.

Согласно данным на сайте УЕФА, Флориана Исмаили — полузащитница. Она сыграла в 22 матчах за сборную Швейцарии на соревнованиях под эгидой УЕФА