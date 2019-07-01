Знаменитая футболистка пропала посреди озера Комо 

Швейцарская футболистка Флориана Исмаили пропала посреди озера Комо в Италии, сообщает Blick.
По информации издания, вчера 24-летняя футболистка клуба «Янг Бойз» и сборной Швейцарии плавала по Комо на лодке вместе с подругой. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, но не всплыла.
Поисковая операция стартовала в тот же день. В ней был задействован вертолет. Сегодня в ней участвует робот. С его помощью будет обследовано дно. Глубина в том месте составляет около 100 метров.
Согласно данным на сайте УЕФА, Флориана Исмаили — полузащитница. Она сыграла в 22 матчах за сборную Швейцарии на соревнованиях под эгидой УЕФА.
В апреле олимпийская чемпионка 2018 года София Годжия попала в ДТП в Италии. 26-летняя горнолыжница упала с дороги на своей «Ауди» в поселке Сестриере и приземлилась на фургон. Несколько дней спустя в своих соцсетях итальянка заверила поклонников, что в порядке.