Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитая футболистка пропала посреди озера Комо 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Янг Бойз
Швейцарская футболистка Флориана Исмаили пропала посреди озера Комо в Италии, сообщает Blick.
По информации издания, вчера 24-летняя футболистка клуба «Янг Бойз» и сборной Швейцарии плавала по Комо на лодке вместе с подругой. В какой-то момент Исмаили прыгнула в воду, но не всплыла.
Поисковая операция стартовала в тот же день. В ней был задействован вертолет. Сегодня в ней участвует робот. С его помощью будет обследовано дно. Глубина в том месте составляет около 100 метров.
Согласно данным на сайте УЕФА, Флориана Исмаили — полузащитница. Она сыграла в 22 матчах за сборную Швейцарии на соревнованиях под эгидой УЕФА.
В апреле олимпийская чемпионка 2018 года София Годжия попала в ДТП в Италии. 26-летняя горнолыжница упала с дороги на своей «Ауди» в поселке Сестриере и приземлилась на фургон. Несколько дней спустя в своих соцсетях итальянка заверила поклонников, что в порядке.
Футбол , София Годжия , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Малкона
«Где папа?» Аршавин игнорирует дочь
Домогательства закончились адом
Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
00:46
Кокорин обратился к фанатам из СИЗО
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение