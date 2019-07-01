«Где папа?» Аршавин игнорирует дочь

Андрей и Алиса Аршавины скандально разводятся с начала 2019 года. Так, Аршавина винила супруга в угрозах посадить ее в тюрьму и краже внедорожника, а сам спортсмен несколько раз попадал в кадр пьяным в компании с неизвестными девушками.

За все это время Аршавин, как рассказал сегодня Александр Добровинский, ни разу не встретился с двухлетней дочерью Есенией.

«Дочь, естественно, спрашивает, где папа», — отметил юрист.

Также Добровинский рассказал, что девочка не может ходить ни в ясли, ни в детский сад, ни даже в поликлинику, так как Аршавин отказался зарегистрировать ее в одной из своих квартир. Более того, вся жилплощадь футболиста формально принадлежит его матери.

«Грамотно распорядился — Алисе ничего не достанется», — отметил ее адвокат.

Кроме того, Аршавин отказался платить 350 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов на воспитание Есении, сославшись на то, что уже платит 50% от своих доходов на воспитание детей от предыдущего брака. Теперь эти деньги будут перераспределены на четверых детей спортсмена.