«Зенит» расторг контракт с Маркизио

"Маркизио покидает "Зенит". Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта", — сообщается в официальном твиттере команды.

Игрок перешел в российский клуб летом 2018 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два мяча.

Ранее сообщалось, что в апреле игрок перенес операцию на колене и не полетел с командой на сбор в Австрию.