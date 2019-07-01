Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» расторг контракт с Маркизио 

Газета.Ru + ещё 28 54 минуты назад
Фото: Reuters
Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
"Маркизио покидает "Зенит". Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта", — сообщается в официальном твиттере команды.
Игрок перешел в российский клуб летом 2018 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, что в апреле игрок перенес операцию на колене и не полетел с командой на сбор в Австрию.
Газета.Ru: последние новости
Боккетти может вернуться в Италию Решфорд подпишет новый контракт с "Манчестер Юнайтед" Адвокат жены Аршавина: дочь спрашивает, где папа
Футбол , Клаудио Маркизио , Зенит , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие алименты будет платить Глушаков после перехода в «Ахмат»1
Шестой ракетке мира Уимблдон оказался не по зубам
Тренер «Ахмата» вступился за Глушакова
«МЮ» продлил контракт с Рашфордом
Акинфеев рассказал о «менталитете неудачников» сборной РФ
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение