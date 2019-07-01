Петербургский "Зенит" объявил о расторжении контракта с полузащитником Клаудио Маркизио, передает РИА "Новости".
"Маркизио покидает "Зенит". Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта", — сообщается в официальном твиттере команды.
Игрок перешел в российский клуб летом 2018 года в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два мяча.
Ранее сообщалось, что в апреле игрок перенес операцию на колене и не полетел с командой на сбор в Австрию.