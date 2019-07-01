«Зенит» намерен предложить Дзюбе новый контракт

Новое соглашение планируется подписать до конца лета. Клуб планирует предложить двухлетнее соглашение с увеличением бонусной части.

Ранее в СМИ появилась информация, что сам Дзюба хотел бы продолжить выступления за иностранный клуб.

За «Зенит» Артем Дзюба выступает с 2015 года. Он провел 139 матчей, забил 52 мяча. Контакт футболиста с питерским клубом истекает летом 2019 года.

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