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«Сидим, бездельничаем, деньги на нас тратятся» 

Рамблер 1 час назад
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин пожаловался, что жизнь в заключении его ничему не научила.
Кокорина и Мамаева отправляют в колонию
По словам Кокорина, он и его друзья в СИЗО «сидят и бездельничают».
«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — сказал Кокорин в интервью «Московскому комсомольцу».
Футболист отметил, что в колонии хочет освоить новую профессию: юриста или психолога, хотя готов работать и библиотекарем.
Кокорин также посетовал на предвзятость суда, вынесшего слишком жесткий приговор. По словам футболиста, в СИЗО были другие осужденные по той же статье: один из них получил 38 суток, второй был освобожден из зала суда.
Футбол , Видео , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН , Московский комсомолец
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