«Сидим, бездельничаем, деньги на нас тратятся»

По словам Кокорина, он и его друзья в СИЗО «сидят и бездельничают».

«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — сказал Кокорин в интервью «Московскому комсомольцу».

Футболист отметил, что в колонии хочет освоить новую профессию: юриста или психолога, хотя готов работать и библиотекарем.

Кокорин также посетовал на предвзятость суда, вынесшего слишком жесткий приговор. По словам футболиста, в СИЗО были другие осужденные по той же статье: один из них получил 38 суток, второй был освобожден из зала суда.