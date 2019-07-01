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Тренер «Ахмата»: многие вещи вокруг Глушакова раздуты 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что его не смущают нефутбольные вещи, происходящие вокруг новичка команды полузащитника Дениса Глушакова.
«Я знаю Дениса очень давно. И знаю: многие нефутбольные вещи раздуты. У каждого есть свои интересы, но я на них не концентрировался. Я ориентировался на то, что знаю его как футболиста, ведь он у меня начинал», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что считает Глушакова ответственным человеком, а также подчеркнул, что ему важны профессиональные качества игрока.
«Повторю: он потерял много времени, занимаясь этими делами. Но он выдержал пресс, а это говорит о том, что у Дениса есть характер и дух», — добавил Рахимов.
29 июня Глушаков подписал с «Ахматом» соглашение по схеме «1 + 1». С 2013 по 2019 год 32-летний футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны.
Ранее Рахимов рассказал, как в клубе решили приобрести Глушакова.
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Футбол , Денис Глушаков , Рашид Рахимов , Спартак
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