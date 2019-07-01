Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие алименты будет платить Глушаков после перехода в «Ахмат» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Сергей Жорин, адвокат жены футболиста Дениса Глушакова Дарьи, рассказал, как изменятся алименты после перехода хавбека из «Спартака» в «Ахмат».
«Какой теперь будет сумма алиментов? Если верить информации СМИ, зарплата Глушакова теперь составляет 1 млн евро. Треть от этой суммы будет перечисляться на алименты», — рассказал Жорин изданию Sport24.ru.
По словам Жорина, адвокаты Дарьи Глушаковой подали запрос в «Спартак» относительно отступных футболиста. Клуб принял запрос и должен дать ответ не позднее чем через 30 дней.
Кроме того, «Спартак» согласился передать в «Ахмат» исполнительный лист о выплате Глушаковым алиментов.
Денис Глушаков стал игроком «Ахмата» 29 июня.
Бракоразводный процесс между Денисом и Дарьей Глушаковой ведется с осени 2018 года.
В декабре адвокаты Дарьи Глушаковой обнародовали аудиозапись телефонного разговора, в котором футболист угрожает жене перейти в «Ахмат», где ему «нарисуют» копеечную зарплату, чтобы выплачивать минимально возможные алименты.
Комментарии1
Футбол , Денис Глушаков , Дарья Глушакова , Сергей Жорин , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке
Назван самый высокооплачиваемый россиянин в истории НХЛ
Мамаев решил стать тренером
Кокорин рассказал о своей больной ноге1
Касаткина не прошла во второй круг Уимблдона
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение