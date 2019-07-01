Какие алименты будет платить Глушаков после перехода в «Ахмат»

«Какой теперь будет сумма алиментов? Если верить информации СМИ, зарплата Глушакова теперь составляет 1 млн евро. Треть от этой суммы будет перечисляться на алименты», — рассказал Жорин изданию Sport24.ru.

По словам Жорина, адвокаты Дарьи Глушаковой подали запрос в «Спартак» относительно отступных футболиста. Клуб принял запрос и должен дать ответ не позднее чем через 30 дней.

Кроме того, «Спартак» согласился передать в «Ахмат» исполнительный лист о выплате Глушаковым алиментов.

Денис Глушаков стал игроком «Ахмата» 29 июня.

Бракоразводный процесс между Денисом и Дарьей Глушаковой ведется с осени 2018 года.

В декабре адвокаты Дарьи Глушаковой обнародовали аудиозапись телефонного разговора, в котором футболист угрожает жене перейти в «Ахмат», где ему «нарисуют» копеечную зарплату, чтобы выплачивать минимально возможные алименты.