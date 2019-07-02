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Мамаев объявил об уходе в тренеры 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осужденный по делу о драках полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что хотел бы тренировать осужденных в колонии и провести там футбольный матч. Об этом он заявил «Московскому комсомольцу».
По словам Мамаева, ему не поступало предложение остаться в «Бутырке» в качестве тренера, однако он готов к такой работе в колонии.
«Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать», — пояснил изданию футболист.
Он также подчеркнул, что «заочно обещает» провести в колонии футбольный матч.
«Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — рассказал Мамаев.
По данным «Газеты.ru», 8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках в Москве в октябре 2018 года. Братья Кокорины были приговорены судом к 1,5 годам лишения свободы, Мамаев и Протасовицкий к 1 году и 5 месяцам.
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , Московский комсомолец
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