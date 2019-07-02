Мамаев объявил об уходе в тренеры

Осужденный по делу о драках полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что хотел бы тренировать осужденных в колонии и провести там футбольный матч. Об этом он заявил «Московскому комсомольцу».

По словам Мамаева, ему не поступало предложение остаться в «Бутырке» в качестве тренера, однако он готов к такой работе в колонии.

«Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать», — пояснил изданию футболист.

Он также подчеркнул, что «заочно обещает» провести в колонии футбольный матч.

«Хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — рассказал Мамаев.