Мамаев заявил об уходе в тренеры

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев высказался о возможном проведении футбольного матча в колонии.

"Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать", — цитирует Мамаева "Московский комсомолец".

Футболист отметил, что готов организовать матч, как в Бутырском СИЗО

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина , его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее Кокорин заявил, что во время слушаний в суде он похудел.