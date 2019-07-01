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Мамаев заявил об уходе в тренеры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев высказался о возможном проведении футбольного матча в колонии.
"Не было такого предложения. Никто с ним ко мне не приходил. Но теперь уже поздно. Буду тренировать осужденных в колонии, если позволят. Я бы там спортзал для них современный сделал. Можно спортивный кружок создать", — цитирует Мамаева "Московский комсомолец".
Футболист отметил, что готов организовать матч, как в Бутырском СИЗО.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
Ранее Кокорин заявил, что во время слушаний в суде он похудел.
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