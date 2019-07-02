Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Предсмертные крики» стадиона напугали петербуржцев 

Рамблер + ещё 3 32 минуты назад
Петербуржцы всю пятницу слушали звуки «птичьих мук и смерти». Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.
«Я подумала, что собаку раздавили», — призналась жительница одного из домов по Приморскому проспекту.
По ее словам, 28 июня со стадиона футбольного клуба «Зенит» стали раздаваться «жуткие» крики птиц, «будто бакланов режут». Девушка рассказала, что по этой причине ее дети либо не могли заснуть, либо просыпались, интересуясь, «почему птичкам так худо».
По данным издания, звуки на «Газпром Арене» издавал отпугиватель птиц, которые могут навредить раздвижной крыше стадиона. Отпугиватель был включен в пятницу по причине недавнего усиления проблемы.
С тех пор в полицию Санкт-Петербурга поступило множество жалоб на шум. В пресс-службе «Зенита» рассказали, что в настоящее время определяют оптимальный для горожан уровень шума отпугивателя.
«Ждем реакции. Будем учитывать мнение граждан», — добавили там.
Комментарии
Футбол , Видео , Зенит , Фонтанка.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аленичев попал в базу судебных приставов
Не видать золота Игр: кто уничтожит гениев Тутберидзе
Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца1
Баскетболист Алек Питерс покинул ЦСКА
Кокорин восстал против системы101
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
00:38
Кокорин восстал против системы
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение