«Предсмертные крики» стадиона напугали петербуржцев

Петербуржцы всю пятницу слушали звуки «птичьих мук и смерти». Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

«Я подумала, что собаку раздавили», — призналась жительница одного из домов по Приморскому проспекту.

По ее словам, 28 июня со стадиона футбольного клуба «Зенит» стали раздаваться «жуткие» крики птиц, «будто бакланов режут». Девушка рассказала, что по этой причине ее дети либо не могли заснуть, либо просыпались, интересуясь, «почему птичкам так худо».

По данным издания, звуки на «Газпром Арене» издавал отпугиватель птиц, которые могут навредить раздвижной крыше стадиона. Отпугиватель был включен в пятницу по причине недавнего усиления проблемы.

С тех пор в полицию Санкт-Петербурга поступило множество жалоб на шум. В пресс-службе «Зенита» рассказали, что в настоящее время определяют оптимальный для горожан уровень шума отпугивателя.