Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018 и о том, как удалился из общего диалога футболистов по завершению соревнований.
Турнир прошел в России год назад. На нем подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.
"Моментально удалился, еще когда был на обследовании в Германии. Потому что там приходят сообщения, что обед в такое время, тренировка — в такое. И ты задумываешься, какая еще тренировка? Поэтому сразу удалился", — цитирует Акинфеева пресс-служба РФС.
Ранее Артем Дзюба дал слово обыграть Шотландию.