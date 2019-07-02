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Акинфеев поведал, когда покинул общий чат сборной России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2018 и о том, как удалился из общего диалога футболистов по завершению соревнований.
Турнир прошел в России год назад. На нем подопечные Станислава Черчесова дошли до четвертьфинала.
"Моментально удалился, еще когда был на обследовании в Германии. Потому что там приходят сообщения, что обед в такое время, тренировка — в такое. И ты задумываешься, какая еще тренировка? Поэтому сразу удалился", — цитирует Акинфеева пресс-служба РФС.
Ранее Артем Дзюба дал слово обыграть Шотландию.
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