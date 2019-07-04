«Барселона» не хочет отдавать за Неймара больше €170 млн

Руководство каталонской "Барселоны" намерен отдать за форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара не более чем за €170 млн, сообщает "Чемпионат.com".

По информации Mundo Deportivo, сине-гранатовые хотят сделать так, чтобы эта сумма была указана как отступные в договоре футболиста.

В составе парижан Неймар выступает с 2017 года. До этого он защищал цвета каталонцев.

"ПСЖ" приобрел игрока за рекордные для футбола €222 млн Контракт нападающего с французами рассчитан до 30 июня 2022 года.

В завершившемся сезоне он принял участие в 28 встречах в составе "ПСЖ", став атвором 23 забитых мячей и сделав 13 голевых передач.