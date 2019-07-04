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«Барселона» не хочет отдавать за Неймара больше €170 млн 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство каталонской "Барселоны" намерен отдать за форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара не более чем за €170 млн, сообщает "Чемпионат.com".
По информации Mundo Deportivo, сине-гранатовые хотят сделать так, чтобы эта сумма была указана как отступные в договоре футболиста.
Также утверждается, что помимо бразильца в сделку могут включить хавбека "Барсы" Ивана Ракитича, форварда Усмана Дембеле, полузащитник Филиппе Коутиньо и защитник клуба Самуэль Юмтити.
В составе парижан Неймар выступает с 2017 года. До этого он защищал цвета каталонцев.
"ПСЖ" приобрел игрока за рекордные для футбола €222 млн Контракт нападающего с французами рассчитан до 30 июня 2022 года.
В завершившемся сезоне он принял участие в 28 встречах в составе "ПСЖ", став атвором 23 забитых мячей и сделав 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что одноклубник Неймара Лионель Месси обнял футболиста в подтрибунном помещении после матча Бразилия — Аргентина..
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Футбол , Иван Ракитич , Лионель Месси , Самуэль Юмтити , Усман Дембеле , Чемпионат.com
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