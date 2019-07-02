«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Футболист перешел в стан сине-бело-голубых в августе 2016 года. В составе команды он принял участие в девяти матчах. Вместе с клубом он стал обладателем бронзовых медалей первенства страны. С января 2018 года он выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи" и "Ростов".