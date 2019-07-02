Петербургский "Зенит" объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева в "Сочи", передает официальный сайт клуба.
Футболист перешел в стан сине-бело-голубых в августе 2016 года. В составе команды он принял участие в девяти матчах. Вместе с клубом он стал обладателем бронзовых медалей первенства страны. С января 2018 года он выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи" и "Ростов".
Ранее сообщалось, что жена защитника Новосельцева Катерина Кейру заявила, что футболист болел против сборной России на чемпионате мира 2018 года.