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«Зенит» объявил об уходе Новосельцева 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Петербургский "Зенит" объявил о переходе защитника Ивана Новосельцева в "Сочи", передает официальный сайт клуба.
Футболист перешел в стан сине-бело-голубых в августе 2016 года. В составе команды он принял участие в девяти матчах. Вместе с клубом он стал обладателем бронзовых медалей первенства страны. С января 2018 года он выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи" и "Ростов".
Ранее сообщалось, что жена защитника Новосельцева Катерина Кейру заявила, что футболист болел против сборной России на чемпионате мира 2018 года.
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