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Кокорина выпустили из СИЗО, он отправился на реабилитацию 

Спорт-Экспресс + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Форвард "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.
По словам Потяевой, у Кокорина давно проблемы с коленом и футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию. Она также не стала отвечать на вопрос о том, где именно форвард будет проходить лечение.
— Да, известно, но меня просили об этом не говорить, — цитируют Потяеву "РИА Новости". Она также не стала уточнять срок реабилитации.
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Футбол , Татьяна Потяева , Александр Кокорин , ФСИН , РИА Новости
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