Нападающий "Зенита" Антон Заболотный отказался уходить из петербургской команды и переходить в "Сочи", сообщает Sport24.
Примечательно, что новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) готов был предложить Заболотному такие же финансовые условия, которые форвард имеет в петербургской команде. Однако при этом нападающий должен был разорвать контракт с "Зенитом" и уйти свободным агентом.
Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет разрывать контракт с "Зенитом".
Нападающий за 44 матча за "Зенит" забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что "Зенит" представил форму на сезон-2019/20.