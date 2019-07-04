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СМИ: Лэмпард прибыл на базу «Челси» для подписания контракта 

RT на русском + ещё 4 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прибыл в расположение лондонского «Челси» для подписания контракта.
Как сообщает The Telegraph, 41-летний специалист был замечен в Лондоне, входящим на базу «Челси», где после подписания всех документов он будет представлен новым главным тренером команды, за которую он отыграл 13 лет.
Лэмпард начал тренерскую карьеру в «Дерби Каунти». Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и дошла до финала плей-офф за выход в АПЛ, где проиграла бирмингемской «Астон Вилле».
Ранее сообщалось, что Коку станет преемником Лэмпарда на посту тренера «Дерби Каунти».
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