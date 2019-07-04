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Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
На церемонию бракосочетания певца и телеведущей Марии Беловой футболист пришел в сером костюме с шортами. Из-за травмы, полученной в конце сезона, Тарасов был вынужден передвигаться на костылях.
В сториз инстаграма футболист признался, что ему было непросто подобрать костюм из-за гипса на ноге.
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Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Александр Тарасов , Мария Белова , Локомотив , Московский комсомолец
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