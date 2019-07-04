Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
На церемонию бракосочетания певца и телеведущей Марии Беловой футболист пришел в сером костюме с шортами. Из-за травмы, полученной в конце сезона, Тарасов был вынужден передвигаться на костылях.
В сториз инстаграма футболист признался, что ему было непросто подобрать костюм из-за гипса на ноге.