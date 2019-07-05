«Минимум одна москальская рожа ляжет»

Украинский футболист Юрий Габовда пообещал «положить москальские рожи», а потом объяснил это взломом.

30-летний Габовда — полузащитник венгерского клуба «Халадаш». На сегодняшний вечер назначен товарищеский матч этой команды с российским «Краснодаром-2».

«Завтра играем против ФК "Краснодар". Минимум одна москальская рожа ляжет. Слава Украине», — сторис с таким текстом Габовда опубликовал вчера в своем инстаграме.

Вскоре украинец удалил эту публикацию, а несколько позже и вовсе сделал свой аккаунт закрытым. Ближе к вечеру Габовда заявил Tribuna.com, что не писал текст о «москальских рожах», а в его инстаграме он появился, потому что тот был взломан. Кроме того, спортсмен рассказал, что ему и его семье стали поступать «серьезные» угрозы.

Тем временем в пресс-службе «Халадаша» Sport24 сообщили, что с «Краснодаром-2» Габовда не сыграет, потому что клуб осуждает его поступок.