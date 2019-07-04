Мама Кокорина пообещала навещать сына в колонии

«Как точно узнаем, где будут отбывать наказания, то, конечно, будем навещать», — цитирует Светлану Кокорину Sport24.

Она также добавила, что ей пока ничего неизвестно по поводу места заключения своих детей.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима , а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.

28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.

4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.