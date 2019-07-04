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Мама Кокорина пообещала навещать сына в колонии 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Светлана Кокорина, мама футболиста Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорила, пообещала навещать сыновей в колонии.
«Как точно узнаем, где будут отбывать наказания, то, конечно, будем навещать», — цитирует Светлану Кокорину Sport24.
Она также добавила, что ей пока ничего неизвестно по поводу места заключения своих детей.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
13 июня Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, но был вынесен новый — с теми же сроками заключения и небольшими изменениями в части квалификации действий.
28 июня Пресненский суд Москвы направил Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) распоряжение об исполнении приговора в отношении Кокорина и Мамаева.
4 июля стало известно, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию.
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Футбол , Светлана Кокорина , Павел Мамаев , Ольга Ушакова , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН
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