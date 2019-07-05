«Что мне делать с мячом?!»

Ольга Бузова станет игроком "Барселоны" на 48 часов», «Бузова начала тренировки с "Барселоной"», «Бузова собирает на "Камп Ноу" лобное место» — такие заголовки начали появляться на уважаемых и не очень спортивных сайтах в конце июня. Телезвезда неожиданно ворвалась в обычно пустующую в начале июля футбольную повестку, прочно заняв позиции в топе новостных агрегаторов. Что вообще произошло? Как это возможно? Почему именно «Барселона»? Ответы на эти и другие вопросы искал корреспондент «Ленты.ру», получивший возможность заглянуть за кулисы каталонского гранда.

24 июня певица запустила в своем Instagram-аккаунте флешмоб: она призвала свою 16-миллионную армию подписчиков поделиться собственными целями и мечтами, а взамен пообещала мотивировать их на эти достижения.

«Я, как никто знаю, как сложно бывает заставить себя собраться и идти вперед. Но я научилась», — написала Бузова, призвав «стирать отговорки».

Публикация получила широкий отклик, набрав более 150 тысяч лайков и почти две тысячи комментариев. Пользователи в целом поддержали артистку, поблагодарили за советы и стали делиться своими желаниями — так флешмоб попер словно локомотив.

Благодаря активности юзеров инициатива была замечена одним из давних и главных спонсоров «Барселоны» — брендом Beko — который и предложил вывести акцию на новый уровень, сделав из Бузовой футболистку клуба из столицы Каталонии. Та согласилась — благо, футбольный опыт у нее имеется. Уже через пару дней звезда отправилась в Барселону и обосновалась в расположении сине-гранатовых.

Сперва спокойствие было нарушено в колыбели множества звезд сине-гранатовых — тренировочном комплексе «Барсы», известном как Ла Масия, который включает в себя спортивную инфраструктуру и детскую академию. Здесь еще задолго до появления Месси поставили на поток выпуск первоклассных футбольных талантов: эту школу окончили, например, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль , Хави, Андрес Иньеста , а сейчас в главной команде «Барселоны», помимо одного небезызвестного аргентинца, выступают пятеро местных воспитанников.

«Я работаю здесь 14 лет, а в общей сложности провел тут уже четверть века. Попасть сюда очень сложно, нужно быть очень одаренным и перспективным в футбольном плане ребенком», — рассказывает один из сотрудников Ла Масии, который лично видел, как здесь выросли все каталонские звезды последних десятилетий, включая Месси.

Несмотря на обилие талантов в академии, аргентинец, по его словам, был исключителен на фоне остальных партнеров, хотя те и были на голову выше его ростом.

«Чтобы хорошо играть и тренироваться, вы должны правильно питаться», — объясняет нутриционист «Барселоны», ответственный за питание в том числе игроков главной команды.

За такой довольно простой мыслью на деле кроется масса нюансов и подробностей: к примеру, известно, что после матчей, которые всегда максимально энергозатратны, футболистам позволено есть такие блюда, как пицца или суши, но в клубе по-своему подходят к их приготовлению — так, пиццу могут сделать из брокколи. На вкус это, мягко говоря, отвратительно и мало напоминает пиццу для простых смертных. В остальное время звездам велено наворачивать рис, пасту, курицу, а также овощи и фрукты в неограниченном количестве.

В то же время клуб не ограничивает жестко игроков в их вкусовых пристрастиях. Хотя о персональных пожеланиях нутриционист говорить не стала, ее удалось обхитрить незатейливым вопросом о том, что предпочитают аргентинские футболисты «Барселоны», — а такой сейчас в команде лишь один.

«Они очень любят мясо, особенно обожают стейки», — вот так и глазом не моргнув специалист раскрыла гастрономические привычки Месси.

Справедливости ради, в этом пристрастии нападающий не отличается от многих других своих соотечественников: Аргентина является одним из крупнейших мировых производителей мяса, ее жители действительно обожают эту пищу, а стейк по-аргентински известен и популярен во всем мире.

Тишину в раскаленной с утра Ла Масии — в Европе нынче свирепствует адская жара — прерывает необычная тренировка. Два десятка игроков разной степени дубовости, которая, вероятно, в диковинку для этого места, изо всех сил стараются бегать быстрее, прыгать дальше и иногда попадать по мячу. В принципе, уже после этого хочется лечь и тихо умереть, но аура «блауграны» и колкости со стороны ее тренеров выпрямляют осанку и придают взгляду воинственности, а желание еще немного пожить возвращает вода, хотя душа по большей части требует кайпириньи.

Свыкшись с участью быть припеченными на жарком испанском солнышке, мученики покорно принимают (а был ли у них выбор?) предложение тренеров сыграть в импровизированный квадрат. Казалось бы, кто в детстве не проводил время за этой простецкой игрой, не оказывался внутри квадрата и не пытался с остервенением вырваться из него? А бывает и такое. Как минимум на пять минут главной звездой Ла Масии стала барышня, которая вместо того, чтобы с партнерами удерживать мяч, взяла его в ноги, без тени сомнения повела к пустым воротам и остановилась только когда поняла, что вслед ей устремляются не соперники, а лишь раскаты хохота. Впрочем, все было чрезвычайно дружески и по-доброму: девушку похвалили за нацеленность на голы и пообещали поставить в двусторонке нападающим.

Внезапно вдали что-то засияло, да так, что с первого раза и не определишь. В мыслях было разное — от галлюцинаций, вызванных солнечным ударом, до второго пришествия, но, прищурившись, все же понимаю: да, точно Бузова, к тому же на мгновение скрывшееся за редким облачком солнце ясно дало понять, что никто не может сиять ярче русской звезды. Тем временем та скромно переобулась в бутсы, размяла таз, как заправский спортсмен и сходу включилась все в тот же квадрат. Прессинг в исполнении певицы был так хорош, что пару приемов можно было бы занести и в блокноты Гвардиолы: соперники буквально сами отдали ей мяч! Видимо, изумившись, Ольга тут же пробила по нему, не выбирая направления. Зато надежно.

Вскорости занятие померкло, заставив других участников понурить головы — и вовсе не от зноя. Артистку подвела не подходящая по размеру обувь, поэтому, к сожалению, а может быть, и к счастью, лицезреть ее старания на благо каталонского футбола удалось не больше трех минут. Остаток тренировки без Бузовой был похож на поезд без машиниста, который вроде бы и катится, да только не пойми куда и то по инерции.

«Камп Ноу», домашний стадион «Барселоны», воистину колоссален: это самая вместительная футбольная арена как в Испании, так и во всей Европе. Даже при пустых трибунах это сооружение впечатляет не только тех, кто с детства балдеет от того масштаба, который может передать телевизионная картинка. Вживую там, в самой середине поля, едва ли не кружится голова от мощи величественных трибун и возвышающегося над центральными секторами гигантского козырька. В то же время эта колоссальность сочетается с такими странными на первый взгляд вещами, как мелкие грибочки, кое-где пробивающиеся через ровный, словно советский ковер, натуральный газон.

Хотя стадион, открытый более чем 60 лет назад, пережил несколько реконструкций, внутри него все довольно просто и сердито — минимум навороченных примочек, свойственных новым аренам, и как можно больше свободного пространства. Скромность проявляется и в хозяйской раздевалке, где самая яркая вещь — позолоченная звезда, стоящая на шкафчике Лео Месси . В остальном каких-то особенных удобств у футболистов нет: прямоугольные тумбы да шкафы, на каждом из которых указаны его прошлые владельцы. Аналогичная мебель и в гостевой раздевалке, но там весь интерьер, в отличие от сине-гранатового помещения хозяев, выполнен преимущественно в серых и темных тонах. Как объясняет персонал «Барселоны», по задумке, это должно подсознательно угнетать соперников «блауграны», вселять в них неуверенность, вызывать депрессию и снижать настроение, но насколько действенно это на деле, они ответить не смогли.

С уверенностью можно сказать, что эта раздевалка вряд ли бы вогнала в тоску весельчака Жулиано Беллетти, заглянувшего на «Камп Ноу» в минувшее воскресенье. Бразилец, отыгравший за «Барселону» три сезона в 2000-х, с нескрываемым удовольствием вышел потоптать главную каталонскую поляну и то и дело троллил всех подряд, но совершенно беззлобно.

— Парни, если вы убежали в атаку, то должны и вернуться в оборону. Делайте как я, — говорит Жулиано, на ходу снимая манишку команды, за которую он только что прибежал в нападение, где его партнеры уже успели потерять мяч.

Вообще формат дружеского матча, как оказалось, рассчитан именно на такие подколы: он игрался два тайма по 25 минут в составах, лишь отдаленно напоминающих футбол, с людьми, лишь отдаленно напоминающими футболистов. Так, в какой-то момент оказалось, что одна из команд играет вдесятером против 15, затем составы стали ровнее и вновь перекосились, но уже в другую сторону, а очередную минуту славы получила уж совсем начинающая футболистка, которая после пропущенного гола честно призналась: «Что мне делать с мячом?! Я не знаю!» Как и полагается в таких случаях, итоговый счет также был далек от футбольного — 5:5.

Суматохи, естественно, добавило появление Бузовой: певица и на этот раз резво подключилась к процессу, основательно размялась и взяла у Беллетти пару небольших уроков, заставила того станцевать под один из своих хитов, заложила пару виражей и столь же стремительно покинула поле. Бразилец, кстати, и сам оказался не против сплясать, да и позднее признался, что в бытность игроком «Барселоны» так любил танцевать, что порой мог ходить в ночные клубы семь дней в неделю.

«Однажды у нас была игра в воскресенье, а уже на понедельник назначена тренировка. Мы уверенно победили, 2:0 или 3:0, и наш капитан пошел к тренеру с вопросом, можно ли нам в понедельник устроить выходной, чтобы отдохнуть после тяжелого матча. Тот согласился. В общем, в то воскресенье мы нормально зажгли», — с тоской в глазах вспоминает чемпион мира.

Подобное, по словам Беллетти, тогда было возможно из-за более низкого уровня дисциплины в испанских клубах в целом, тогда как в Англии, где бразилец поиграл за «Челси», все гораздо жестче.