Черчесов прокомментировал стычку Набабкина и Адриану

По словам специалиста, такие стычки между игроками отличают товарищеские встречи от официальных.

"Вообще, такие вещи не красят ни Набабкина, ни Адриану. Это поведение 20-летних ребят, а не опытных игроков, которым уже за 30. Оштрафовал бы я за такое? Сказать сложно, нужно ведь понимать из-за чего это случилосб", — заявил Черчесов.

Товарищеский матч клубов из Москвы прошел в столице 30 июня и завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.