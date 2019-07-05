Аршавин поделился мнением о новичке «Зенита»

О трансфере защитника "Гамбурга" стало известно 6 июля.

"Надеюсь, что его хорошо просмотрели. Сам я его игру не видел, поэтому сказать ничего не могу. Сумма трансфера? Она не оглашается, но главное, чтобы игрок был хорошим, а там если чуть-чуть переплатили, то это не так важно", — сказал Аршавин.

За немецкий клуб защитник сыграл 88 матчей, забил три мяча, сделал девять голевых передач и получил 14 желтых карточек.

Ранее экс-защитник "Гамбурга" прокомментировал переход в "Зенит".