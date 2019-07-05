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Аршавин поделился мнением о новичке «Зенита» 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о новичке питерцев Дугласе Сантосе в эфире "Матч ТВ".
О трансфере защитника "Гамбурга" стало известно 6 июля.
"Надеюсь, что его хорошо просмотрели. Сам я его игру не видел, поэтому сказать ничего не могу. Сумма трансфера? Она не оглашается, но главное, чтобы игрок был хорошим, а там если чуть-чуть переплатили, то это не так важно", — сказал Аршавин.
За немецкий клуб защитник сыграл 88 матчей, забил три мяча, сделал девять голевых передач и получил 14 желтых карточек.
Ранее экс-защитник "Гамбурга" прокомментировал переход в "Зенит".
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Футбол , Андрей Аршавин , Дуглас Сантос , Зенит
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