Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мыслями о новичке питерцев Дугласе Сантосе в эфире "Матч ТВ".
О трансфере защитника "Гамбурга" стало известно 6 июля.
"Надеюсь, что его хорошо просмотрели. Сам я его игру не видел, поэтому сказать ничего не могу. Сумма трансфера? Она не оглашается, но главное, чтобы игрок был хорошим, а там если чуть-чуть переплатили, то это не так важно", — сказал Аршавин.
За немецкий клуб защитник сыграл 88 матчей, забил три мяча, сделал девять голевых передач и получил 14 желтых карточек.
Ранее экс-защитник "Гамбурга" прокомментировал переход в "Зенит".