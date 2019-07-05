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«Зенит» продлил контракт с Жирковым 

RT на русском + ещё 11 45 минут назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании новых контрактов с защитником Юрием Жирковым и голкипером Михаилом Кержаковым.
Как сообщает пресс-служба клуба, новые соглашения с игроками рассчитаны на один сезон.
35-летний Жирков присоединился к «Зениту» в 2016 году и записал в свой актив 79 матчей, в которых забил два мяча и отдал 10 голевых передач.
32-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». В его активе 20 матче за основную команду клуба, семь из которых он отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Антон Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду.
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Футбол , Михаил Кержаков , Антон Заболотный , Юрий Жирков , Зенит
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