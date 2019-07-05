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«Атлетико» наехал на «Барселону» из-за Гризманна 

Газета.Ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Мадридский "Атлетико" выступил с заявлением после перехода Антуана Гризмана, сообщает Sport24.
"14 мая Антуан Гризманн проинформировал наш клуб о своем решении покинуть команду по окончании сезона. Позднее стало известно, что Гризманн достиг соглашения с "Барселоной", причем переговоры уже шли спустя всего несколько дней после нашего поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Мы также узнали, что стороны обсуждали условия контракта еще с середины февраля.
Руководство "Атлетико" подтверждает, что вчера состоялась встреча между гендиректором нашего клуба Мигелем Анхелем Хилем и гендиректором "Барселоны" Оскаром Грау. На ней мистер Грау попросил отсрочить выплату отступных за игрока в размере 120 млн евро.
Представители "Атлетико" ответили отказом", — сказано в заявлении.
Также отмечегно, что "Барселона" и упомянутый игрок проявили неуважение к нашей команде и всем его фанатам.
"Таким образом, "Атлетико" потребовал, чтобы игрок "Атлетико" Антуан Гризманн вернулся к исполнению своих обязанностей, прописанных в контракте, и приступил к предсезонной подготовке в составе нашей команды вместе с партнерами.
"Атлетико" хочет выразить самое сильное отвращение поведением обеих участников переговоров. Особенно это касается "Барселоны", которая убедила "Атлетико" разорвать отношения с нашим клубом", — сказано в заявлении", — добавили в клубе.
Ранее "Интер" хочет приобрести полузащитника "Барселоны".
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Футбол , Антуан Гризманн , Оскар Грау
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