«Ювентус» объявил о подписании Мериха Демирала

"Ювентус" согласовал условия контракта Мериха Демирала с "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.

UFFICIALE | Merih Demiral è bianconero! ⚪️⚫️ https://t.co/yOHn7Qr7Zr#WelcomeMerih #LiveAhead pic.twitter.com/LOSTkHrUk8— JuventusFC (@juventusfc) 5 июля 2019 г. Соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2024 года. Его стоимость — 18 миллионов евро. Сумма будет выплачена на протяжении 4 лет.

Демираль перешел в "Сассуоло" в 2019 году. Он участвовал в 14 матчах в Серии А, забив 2 гола.