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«Ювентус» объявил о подписании Мериха Демирала 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
"Ювентус" согласовал условия контракта Мериха Демирала с "Сассуоло". Об этом сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Соглашение 21-летнего игрока рассчитано до 2024 года. Его стоимость — 18 миллионов евро. Сумма будет выплачена на протяжении 4 лет.
Демираль перешел в "Сассуоло" в 2019 году. Он участвовал в 14 матчах в Серии А, забив 2 гола.
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