В России начинается новый футбольный сезон

Это традиция — две лучшие команды прошлого чемпионата открывают многомесячную игровую программу. Через шесть дней после Суперкубка возьмет разгон российская футбольная премьер-лига.

Так быстро… Кажется, прошлый сезон только закончился. До чего же короткие у футболистов отпуска! Отсюда и привычка проводить лето максимально концентрированно. Дзюба неплохо порыбачил, поймал карпа. Жирков посетил могилу Иммануила Канта. Глушаков лечил нервы в горьковских местах, на Капри, а Федор Смолов защитился в аспирантуре Саратовского университета.

Не чуждо ничто человеческое и тренерам: Сёмин слетал в Испанию, Семак готовится к свадьбе, а Виктор Гончаренко смотался в Минск — понянчить маленькую дочку, которая родилась 23 мая.

Но пришло время работы, а оценивать ее будут согласно занятым местам. На первое, по свидетельству букмекеров, претендуют пять-шесть команд, рассказывает заместитель генерального директора «Лиги ставок» по трейдингу Максим Афанасьев

Максим Афанасьев, заместитель генерального директора «Лиги ставок» по трейдингу: «Главным фаворитом ожидаемо является »Зенит» , действующий чемпион, поэтому я бы рекомендовал ставить на победу санкт-петербургской команды. Коэффициент довольно-таки привлекательный — 1,83 на текущий момент. В случае если «Зенит» с ходу начнет побеждать и набирать очки, то коэффициент станет существенно ниже. Далее — «Локомотив» с коэффициентом 6 к 1, «Краснодар» с коэффициентом 8, «Спартак» с коэффициентом 10 и ЦСКА , тоже с коэффициентом 10. Но помимо ставок на чемпионство, я бы также рекомендовал обратить внимание на следующее. Например, коэффициент на то, что «Спартак» войдет в первые пять мест — 1,25. Не самый высокий коэффициент, но вероятность достаточно высокая».

Ох, не нравится мне это предложение. Если уж рисковать деньгами, стоит выбрать другого кандидата, не «Спартак», потому как сегодняшние «мастера» самой популярной команды страны запросто могут и не протиснуться в искомую пятерку. Да и не нужна она им, «красно-белые» всегда замахиваются на топ-места.

Другое дело, в состоянии ли тренер Кононов с подчиненными этой задаче соответствовать? Еще и Зе Луиша продали в «Порту» за копеечные для «драконов» 10 млн евро. Не продешевили?

О «Спартаке» можно говорить сутками, но чемпионат России — не только «Спартак». Чего ждать от нового турнира? Посещаемость уже взлетела, новые стадионы дают неплохую картинку и доход от билетов.

Может, стоит помечтать о самом сложном — о росте качества нашего футбола? Пока, увы, нет, констатирует лучший игрок СССР 1972 года, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев

Евгений Ловчев, обозреватель «Советского спорта»: «Сменилось поколение сборной России. Неплохие ребята все-таки где-то в глубинке выросли. Это Головин, это Газинский из Комсомольска-на-Амуре, это Кудряшов из Братска. Но уровень все равно низковат. Еще когда Советский Союз был, существовали совершенно разные стили футбола. Был Кавказ, была Украина, был самобытный московский футбол. Тогда очень много заметных личностей было. Не случайно Блохин, Беланов и Яшин признавались лучшими в Европе. Сегодня и близко этого нет. Поэтому самая большая беда — слабый уровень исполнителей. Даже наши лучшие на сегодняшний день игроки — Дзюба, Зобнин, тот же Газинский, можно назвать еще несколько молодых — никому за границей не нужны! Это говорит об уровне нашего чемпионата. А могут ли они один в один разобраться, чтобы убежать?.. Сделать пас нормальный?.. Один в один отобрать мяч — не может! И убегают от него, как от стоячего».

Подхватывая сказанное Евгением Ловчевым: идея Газзаева «подселить» в наш чемпионат соседей по СНГ не умерла, ее реанимировал Евгений Гинер . На последнем исполкоме РФС президент ЦСКА предложил принять в РПЛ лучшие клубы Казахстана, Белоруссии и Армении.

Но пока это только идея, причем намного менее конкретная, чем расширение Лиги до 18 команд, которое могут запустить с 2020 года. И в конце — самое важное. С первого тура нового чемпионата России вводится система видеопомощи арбитрам VAR. Она обойдется клубам РПЛ в шестьсот с лишним миллионов рублей, причем это уже сокращенная сумма, вначале было больше.

Транслировать чемпионат России по-прежнему будет «Матч ТВ», в основном на платном спутниковом канале «Матч!Премьер». Но иногда права на отдельные поединки будет выкупать Первый канал. Кстати, именно он покажет в прямом эфире битву за Суперкубок. Начало встречи «Зенит» — «Локомотив» — в 19:00.