Фанаты «Локомотива» посвятили Тарасову баннер 

Болельщики московского "Локомотива" посвятили бывшему полузащитнику команды Дмитрию Тарасову баннер на матче Олимп — Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает корреспондент "Газеты.Ru" Никита Макрушин.
Легенда pic.twitter.com/asnFD1a6Xs— Никита Макрушин (@rusofutbolisto) 6 июля 2019 г.
Фанаты "железнодорожников" вывесили баннер "Дима Тарасов, девять лет за Локо".
Тарасов выступал за столичный клуб с 2010 года. В составе "железнодорожников" он выигрывал чемпионат России, а также три раза поднимал над головой Кубок страны. Летом 2019 года у игрока истек срок контракта с клубом.
Матч за Олимп — Суперкубок России проходит в Москве на домашней арене столичного "Динамо". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что игроки "Локомотива" вышли в футболах в поддержку одноклубника.