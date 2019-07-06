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Фанаты «Локомотива» посвятили Тарасову баннер 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Болельщики московского "Локомотива" посвятили бывшему полузащитнику команды Дмитрию Тарасову баннер на матче Олимп — Кубка России против петербургского "Зенита", сообщает корреспондент "Газеты.Ru" Никита Макрушин.
Фанаты "железнодорожников" вывесили баннер "Дима Тарасов, девять лет за Локо".
Тарасов выступал за столичный клуб с 2010 года. В составе "железнодорожников" он выигрывал чемпионат России, а также три раза поднимал над головой Кубок страны. Летом 2019 года у игрока истек срок контракта с клубом.
Матч за Олимп — Суперкубок России проходит в Москве на домашней арене столичного "Динамо". "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что игроки "Локомотива" вышли в футболах в поддержку одноклубника.
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Футбол , Дмитрий Тарасов , Дима Тарасов , Зенит , Локомотив , Динамо , Газета.Ru
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