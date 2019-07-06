Фанаты «Локомотива» посвятили Тарасову баннер

Фанаты "железнодорожников" вывесили баннер " Дима Тарасов , девять лет за Локо".

Тарасов выступал за столичный клуб с 2010 года. В составе "железнодорожников" он выигрывал чемпионат России, а также три раза поднимал над головой Кубок страны. Летом 2019 года у игрока истек срок контракта с клубом.

Матч за Олимп — Суперкубок России проходит в Москве на домашней арене столичного "Динамо" . "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что игроки "Локомотива" вышли в футболах в поддержку одноклубника.