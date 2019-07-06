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Семак — о трансфере Сутормина: «Это все домыслы» 

Soccer News + ещё 1 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после проигрышного матча с "Локомотивом" в рамках Суперкубка России прокомментировал информацию, что новичок "Рубина" Алексей Сутормин перейдет в стан сине-бело-голубых. Об этом сообщает "Чемпионат". "Всё, о чём пишется сейчас — это всё домыслы. Рассуждать о чём-то гипотетически… Давайте дождёмся какого-то решения, а потом поговорим", — сказал Семак.
Ранее сообщалось, что вопрос с трансфером 25-летнего футболиста решали глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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Футбол , Рустам Минниханов , Алексей Миллер , Алексей Сутормин , Сергей Семак , Газпром , Зенит , Локомотив
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