Игнашевич дебютировал в качестве тренера

Московское «Торпедо» одержало победу над воронежским «Факелом» со счетом 1:0 в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч на 81-й минуте забил российский форвард «Торпедо» Иван Сергеев . Для наставника москвичей Сергея Игнашевича это стало первым официальным матчем в новом качестве.

4 июня Игнашевич был назначен главным тренером «Торпедо». По итогам сезона-2018/2019 клуб гарантировал себе участие в розыгрыше ФНЛ.

В июле 2018-го Игнашевич завершил карьеру игрока. Бывший защитник сборной России и столичного ЦСКА начал работать в тренерском штабе молодежной команды армейцев. В мае 2019-го он покинул ЦСКА ради самостоятельной тренерской карьеры.

Вместе со сборной России Игнашевич добрался до четвертьфинала чемпионата мира. На его счету 126 матчей в составе национальной команды.