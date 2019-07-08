Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.

Воскресная игра на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершилась победой бразильцев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Эвертон (15-я минута), Габриэль Жезус (45+3) и Ришарлисон (90), у перуанцев отличился Хосе Паоло Герреро (44, с пенальти). На 70-й минуте с поля за две желтые карточки был удален автор второго гола в составе сборной Бразилии Габриэль Жезус.

Последний раз бразильцы выигрывали Кубок Америки в 2007 году. Всего на счету бразильской сборной девять побед в финалах турнира.