Спящий гигант

Француз Жан-Пьер Адамс 15 лет профессионально играл в футбол. Расцвет его карьеры пришелся на середину 1970-х, когда защитник выступал за национальную команду и лучшие клубы страны: Адамса отлично знают фанаты «Ниццы» и ПСЖ. После ухода из спорта Жан-Пьер решил заняться здоровьем и согласился на операцию на колене, которое болело с юности. Процедура должна была быть короткой и несложной. Но из-за врачебной ошибки бывший футболист едва не умер прямо на операционном столе. Адамс впал в глубокую кому, из которой не выходит вот уже 37 лет. «Лента.ру» — о трагической судьбе французского защитника.

Посадили на корабль — плыви!

Жан-Пьер Адамс родился в Сенегале, а во Францию перебрался, когда ему было восемь лет. Родители мальчика хотели, чтобы он рос в Европе, правда, помогать ему ни советами, ни деньгами особо не собирались. Его посадили на корабль — плыви! В страну лучшей жизни и новых возможностей. По пути во Францию судно несколько раз ломалось и чудом не затонуло. Это был первый раз, когда Адамс мог погибнуть. Таких случаев в его жизни будет еще несколько.

От постоянных ветров на корабле у мальчика началось воспаление легких, и его высадили в Марселе, где определили в приют, а спустя время его усыновила пара из предместья Парижа. Жан-Пьер стал учеником католической школы, отличался прилежанием, но особенно любил играть в футбол. Адамс даже был капитаном команды.

После окончания школы Жан-Пьер продолжал тренироваться в местном любительском клубе. С тренировок домой его обычно подвозил товарищ по команде, и одна из таких поездок закончилась трагически: машина вылетела в кювет и перевернулась, водитель погиб на месте, а Адамса спас ремень безопасности. Юноша тяжело переживал потерю друга, и психолог посоветовал ему пойти на танцы, чтобы отвлечься. Решение оказалось судьбоносным. На дискотеке Жан-Пьер познакомился с Бернадетт, на которой женился спустя несколько лет. Она остается главным человеком в его жизни до сих пор.

«Кошмар для нападающих»

Первой профессиональной командой Жан-Пьера стал «Ним» в 1970 году. Контракт был рассчитан на три года. Тренеры были впечатлены мощью футболиста, а одноклубники прозвали его гигантом, несмотря на небольшой рост (около 180 сантиметров). В то же время он был очень пластичным и быстрым. Жан-Пьер сразу занял место центрального защитника. В 1972 году в составе «крокодилов» Адамс выиграл серебро французского чемпионата. Всего он провел за клуб 84 матча и забил 8 мячей.

В том же 1972-м Жан-Пьер дебютировал в национальной команде в матче против сборной СССР в квалификации к чемпионату мира 1974 года (этот матч французы выиграли с минимальным счетом, но из-за ряда поражений в дальнейшем заняли последнее место в группе и остались без путевки на мундиаль — прим. «Ленты.ру»). Тогда впервые, а впоследствии на протяжении многих лет защитник играл в связке с Мариусом Трезором, и этот дуэт заставлял трепетать любого соперника.

«Пара Адамс — Трезор была настоящим кошмаром для нападающих. Это гиганты, «черная гвардия». Обойти их невозможно», — писал FranceInfo.

К сожалению, с полноценной карьерой в сборной у защитника не сложилось. Адамсу все время мешала травма. Его уже много лет беспокоило колено, были проблемы со связками — последствие вывиха с разрывом, полученного еще в годы выступлений на любительском уровне. Поэтому игрок провел за национальную команду только 22 встречи (хотя в общей сложности числился в составе на протяжении четырех лет) и сосредоточился на игре за клуб.

В 1973-м Жан-Пьер присоединился к «Ницце». Там едва ли не каждый сезон (которых было всего четыре) он признавался лучшим в команде, хотя ему приходилось играть на уколах. В 126 матчах Адамс отличился 15 раз, а в 1976 году выиграл второе в карьере серебро чемпионата Франции. В следующем сезоне игрок подписал контракт с ПСЖ, а еще через два сезона закончил карьеру в профессиональном спорте. Ему был всего 31 год. К тому времени Жан-Пьер достиг отметки в 251 проведенный матч и 25 голов.

Правда, совсем уйти из футбола не получилось, и до 1981-го Адамс еще выходил на поле в любительской лиге (сначала за «Мюлуз», потом за «Шалон»). А в начале 1982 года решил стать тренером и отправился на курсы за лицензией.

«Дорогая, не беспокойся!»

17 марта 1982 года — время для Адамса остановилось в этот день. «Дорогая, не беспокойся, лучше приготовь к моему возвращению ужин!» — сказал он перед операцией супруге Бернадетт. Волноваться действительно не было причин: хирурги планировали управиться не более чем за час, проблемы у бывшего спортсмена были не столь серьезными. Жан-Пьер попросил жену отправиться домой к маленьким сыновьям, а сам обещал позвонить, как только очнется после наркоза. Бернадетт ждала звонка к вечеру, но телефон молчал. Уже в ночи взволнованная женщина приехала в клинику, где ей сказали, что муж в реанимации.

Главной ошибкой Адамса, как вскоре выяснилось, было довериться знакомому доктору, некоторое время консультировавшему игроков «Лиона». Тот убедил Жан-Пьера, что воспаленное сухожилие лучше всего прооперировать в местной клинике, в Лионе, потому что в Париже это обойдется в несколько раз дороже. И хотя проблем с деньгами у француза не было, он спокойно лег под нож по этой рекомендации.

Было неспокойное время, и по всему Лиону шли забастовки врачей. Рабочих рук не хватало. Один анестезиолог вел сразу восемь операций, в том числе одну детскую — к ней было приковано все внимание, а прочие больные остались фактически без присмотра. В суматохе Жан-Пьер получил двойную дозу наркоза. Кроме того, хирургу Адамса ассистировал стажер, неправильно установивший трубку для вентиляции легких. Сердце не справилось, произошла остановка, и пока спортсмена реанимировали, начались необратимые процессы. Адамс остался жив, но впал в глубокую кому.

Бернадетт забрала мужа домой и начала судиться с клиникой. Разбирательство тянулось 12 лет, анестезиолога признали виновным и арестовали. На месяц. Денежная компенсация, которую присудили Адамсам, тоже оказалась смешной, но с финансами им помогли ПСЖ и «Ним», сразу выделившие 15 тысяч франков. Бывшие клубы Адамса до сих пор иногда проводят благотворительные матчи, часть денег переводя защитнику. А руководство «Шалона», последнего клуба в карьере француза, в 1997 году назвало стадион в его честь.

***

Сейчас бывшему футболисту 71 год. Он постоянно находится дома, в своей комнате, куда периодически приезжают врачи. Адамс может самостоятельно дышать, принимает жидкую пищу через специальную трубку и, по словам Бернадетт, реагирует на звуки. Женщина уверена: Жан-Пьер различает голоса и злится, когда за ним ухаживает не она, а медсестра.

«Я постоянно разговариваю с ним, рассказываю новости — семейные, мировые. Вдруг в какие-то моменты он что-то воспринимает? Иногда он вздрагивает — например, если лает собака или громко хлопает дверь», — рассказала Бернадетт CNN.

Она подчеркнула, что не чувствует себя одинокой, потому что для нее муж жив в полной мере, просто спит. Еще Бернадетт внимательно следит за всеми новостями из мира науки и медицины, чтобы не пропустить открытие, которое может помочь супругу.

А пока жизнь идет своим чередом.

«Никто не забывает дарить Жан-Пьеру подарки. День рождения ли, Рождество, День отца. А я регулярно покупаю ему одежду: футболки и свитера. Переодеваю его ежедневно. Он привык носить Paco Rabanne, но сейчас его любимая линейка не производится, так что я выбираю что-то из Dior», — добавила женщина.

Об эвтаназии Бернадетт не хочет и слышать. Она знает, что чудес не бывает, но продолжает ждать.