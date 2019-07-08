«Нужно уметь проигрывать»: бразильцы троллят Месси

Кубок Америки — 2019 подошел к своему логическому завершению. Сенсации не случилось: главные фавориты соревнований, хозяева турнира бразильцы обыграли в финале Перу, в девятый раз в истории взяв главный трофей континента. Уже после триумфа победители вспоминали о ходе борьбы за золотые медали, а также критиковали лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за упреки в адрес их команды.

Бразилия возвращает былое величие. После долгих лет неудач и провалов на чемпионатах мира и континентальных первенствах, пятикратные обладатели Кубка мира вновь заявили о себе.

В финальном матче Кубка Америки хозяева уверенно обыграли главную сенсацию форума, команду Перу. Встреча на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро завершилась со счетом 3:1. В первом тайме на точный удар Габриэла Жезуса перуанцы ответили взятием ворот в исполнении Хосе Паоло Герреро, вернув, казалось бы, интригу в решающее противостояние. Однако быстрый ответный гол все того же Жезуса и реализованный Ришарлисоном пенальти расставили все точки над i.

Для бразильцев эта победа на Кубке Америки стала первой за 12 лет и девятой в истории. Большим количеством первых мест могут похвастаться лишь Аргентина (14 раз) и Уругвай (15).

Интересен еще и тот факт, что в пятый раз из пяти «пентакампеоны» стали победителями турнира, в котором были страной-организатором соревнований. Так происходило в 1919, 1922, 1949 и 1989 годах.

Помимо вручения самого кубка после финала прошли и награждения индивидуальными наградами. Так, страж ворот сборной Бразилии Алиссон был признан лучшим вратарем турнира (шесть матчей на турнире он не пропустил ни одного гола с игры), а его партнер по команде, форвард Эвертон с тремя голами и одним голевым пасом получил приз как лучший бомбардир.

Лучшим же футболистом Кубка Америки признали Дани Алвеса, также ставшего первым игроком в истории спорта №1 с 40 командными трофеями.

Топовый защитник сразу рассказал о своих эмоциях от долгожданной победы.

«Мы достойны этого звания, поздравляю всех. Мы знали, что это будет нелегко, и показали, что подготовились к этому матчу на «Маракане». Все происходило у нас дома: мы должны были идти шаг за шагом. Сегодня мы знали, что должны сделать еще один шаг вперед, и он был сделан.

Для меня большая честь поднять этот кубок, насладиться этим и отпраздновать титул — для наших болельщиков это отличный подарок», — цитирует игрока Tyc Sports.

Не обошел стороной Алвес и критику капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. В матче за третье место турнира против Чили (2:1) Лео был удален за очень спорный эпизод, в ходе которого произошла стычка с оппонентом Гари Меделем, а затем выразил публичный протест, не явившись на церемонию награждения бронзовыми медалями. Позже капитан Аргентины объяснил свой поступок тем, что организаторы турнира делают все для победы хозяев турнира.

«Не согласен со словами Месси. Мы упорно работали, чтобы стать чемпионами, и трудились до седьмого пота. Понимаю, что Лионель расстроен, но я не согласен, что все было подстроено для победы Бразилии», — отметил футболист.

В адрес заговорившего о коррупции в Южноамериканской конфедерации футбола Месси куда жестче высказался наставник бразильской сборной Тите. Тренер, ставший первым рулевым, выигравшим Кубок Америки, Либертадорес и Судамерикана, отметил, что пятикратному обладателю «Золотого мяча» надо поучиться с честью принимать поражения.

«Тот, кого я считал экстраординарным, инопланетным, должен иметь немного больше уважения. Нужно понимать и принимать поражение. Будьте осторожны с тем, что говорите. Он поставил под большое сомнение свое величие. Мы играли чисто против Аргентины», — приводит слова специалиста ESPN.

Стоит отметить, что на достаточно обидные слова Месси не стал реагировать Неймар.

Резонансная ситуация со своим другом, экс-партнером по «Барселоне» осталась табуированной для травмированного форварда сборной Бразилии. Что, впрочем, не помешало главной звезде «пентакампеонов» поздравить партнеров по национальной команде с победой в Кубке Америки.