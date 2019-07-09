Сын Зидана покидает «Реал»

Голкипер мадридского "Реала" Лука Зидан будет выступать за сантандерский "Расинг" в следующем сезоне на правах аренды, сообщает Marca.

По информации издания, к такому решению "королевский клуб" пришел после того, как передумал расставаться с вторым вратарем Кейлором Навасом. Таким образом, Зидан не сможет проводить достаточное время на поле.

Сообщается, что предложение о переезде поступило со стороны главного тренера "Реала" и отца футболиста Зинедина Зидана . Специалист недавно проводил отпуск в Сантандере.

Соглашение Зидана-младшего со "сливочными" истекает летом 2020 года, однако ожидается, что контракт будет продлен, прежде чем вратарь отправится в аренду.

По итогам сезона-2018/19 "Расинг" стал вторым в группе два испанской Сегунды Б, являющейся третьим по силам дивизионом. Таким образом, сантандерский клуб смог получить путевку во второй дивизион страны.