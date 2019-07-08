Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорина и Мамаева пустили на сувениры 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Сысертский фарфоровый завод изготовил фарфоровые фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает ТАСС.
Статуэтки были представлены на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Отмечается, что они были изготовлены к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако стали пользоваться популярностью после оглашения приговора спортсменам.
«На них сейчас больше внимания обращают, чем на других. Они именные, поэтому стоят дороже. Татуировки, говорят, совпадают», — рассказали продавцы сувениров. По информации РИА Новости, фигурки стоят 2990 рублей.
13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболисты были этапированы в одну колонию в Белгородской области.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание их под стражей неоднократно продлевалось. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.
Последние новости
Восстановлена хронология налета спецназовцев ФСБ Обматерившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пример для русских: как Зинченко сумел покорить Англию
В «Монако» оценили игру Головина
Балотелли заинтересовались в полиции
Как Кокорин и Мамаев провели первый день в тюрьме
Барбашев привезет Кубок Стэнли в Москву
Видео
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
00:57
Акция грузинских регбистов попала на видео
Летние виды спорта
01:31
Шарапову попросили уйти
Теннис
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:46
Кокорина выпустили из СИЗО
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение